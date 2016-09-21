兆豐洗錢案調查觸礁？ 北檢公布4大困難

2016-09-21 18:53

［記者錢利忠／台北報導］台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行違反美方反洗錢法案，今天傍晚對外界質疑做出說明，其中，北檢強調此案查證有困難之處，包括本案牽涉美國、巴拿馬兩國，犯罪事證、涉案對象及資金，均無資料可供查證，迄今也未獲得相關機關提供資料調查。

北檢今公布此案查證有4大困難之處：

第1，本案牽涉美國及巴拿馬兩國，犯罪事證、涉案對象均無資料可供查證。

第2，資金流向均在海外，北檢迄未獲得相關機關提供資料調查。

第3，有關兆豐銀客戶開戶資料均在海外，北檢目前仍未能取得任何足以查證的文件。

第4，兆豐銀巴拿馬分行之相關文件，多為西班牙文且涉及外國人士，進行相關查證費時困難。