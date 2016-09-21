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「媽～我被打了」 老梗詐騙術 牧師夫婦險上當

2016-09-21  19:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林一對夫婦今日上午接到一通電話，電話傳來兒子哀號聲：「媽～我被打了」，隨後一名自稱王大哥的人嗆聲說，你們兒子幫人做保被押，需拿出40萬才能贖回兒子，擔任牧師的李明記與妻子趙玉蓉嚇得趕快去銀行準備解約定存，幸好經員警查證兒子無恙，確認是詐騙，兩人才開心的說「這是上帝送我們最好的禮物」。

在員林台福基督教會擔任牧師的李明記與趙玉蓉，平時就經常開導信徒幫民眾解疑，今日一聽到兒子生命受威脅，一時也亂了陣腳，幸好即時打電話向員林市代張偉傑求救，張偉傑勸2人先報案釐清案情，避免被騙。

李明記在縣議員曹嘉豪陪同下先赴員林派出所報案，而趙玉蓉則前往台中商銀員林分行要辦理定存解約，想要分頭營救兒子。不過員林派出所員警張進重聽完案發經過，隨即告知「百分之五百是詐騙」，要李明記先冷靜，並致電趙玉蓉不要取款，隨後撥電話到牧師兒子上班的公司找人，發現「人好好的」，根本沒事，才讓夫妻倆破涕為笑。

趙玉蓉說，兒子上班時無法接手機，因此第一時間太緊張忘了求證，這次上了寶貴的一課，李明記則在警局前開心擁抱親吻妻子，表示明天是倆人結婚32週年慶，直呼「這是上帝賜給我們最好的禮物」！

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  • 牧師李明記（右2）與妻子趙玉蓉（左2）感謝員林派出所員警幫忙，才不致受騙。（記者陳冠備翻攝）

    牧師李明記（右2）與妻子趙玉蓉（左2）感謝員林派出所員警幫忙，才不致受騙。（記者陳冠備翻攝）

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