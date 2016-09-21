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竊嫌自稱政大肄業 躲學校附近偷學弟妹皮包

2016-09-21  18:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕30歲彭姓男子因詐欺罪嫌遭苗栗地檢署通緝，無處可去，竟然跑到台北市文山區的政治大學附近租屋躲藏，缺錢時就在學校體育館、圖書館及周邊速食店，趁人離開點餐或熟睡時，趁機下手行竊皮包內財物，警方巡邏發現他，當場逮人。

彭嫌落網時供稱，自己曾就讀政大，念到3年級肄業，在外工作不如意，後遭通緝，才會回到政大附近他熟悉的地方租屋躲藏。

台北市文山一警分局指南派出所副所長薛靖彥、警員沈仕旻巡簽轄區指南郵局時，眼尖發現犯下轄內3起竊案的彭嫌，當時彭嫌見警方要上前盤查，立刻拔腿逃跑，甚至跑到路邊麵攤假扮成客人，但心虛把頭壓低反而露餡，讓緊追在後的員警一眼認出，順利將他緝捕歸案。

警方後在彭嫌住處，起獲多項他人所有的皮夾、證件、筆記型電腦、信用卡等贓物。詢後依竊盜案函辦。

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  • 警方在彭嫌家裡搜出他行竊的財物及證件。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在彭嫌家裡搜出他行竊的財物及證件。（記者姚岳宏翻攝）

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相關關鍵字： 偷竊 竊盜 竊盜罪 行竊 詐欺 贓物 通緝
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