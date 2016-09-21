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仁義潭水庫驚見女浮屍 送醫急救無效

2016-09-21  18:12

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉仁義潭水庫南側涼亭附近水域，今天下午4點半有民眾發現疑似浮屍，嚇得立刻報警，警、消派員前往打撈，但打撈上岸後已明顯死亡，經送聖馬爾定醫院急救無效，宣告死亡。

警方調查，死者身穿灰色短袖、紅色短褲，依身上證件確認死者是78歲的沈林姓女性，詳細死因調查中。

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  • 仁義潭今天下午驚見女浮屍。（記者曾迺強翻攝）

    仁義潭今天下午驚見女浮屍。（記者曾迺強翻攝）

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