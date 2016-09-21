員林養生會館大火 百坪店面付之一炬
彰化員林「吳神父養生泡腳會館」今日下午發生火警。（記者陳冠備攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市莒光路上知名的「吳神父養生泡腳會館」，今日午間3點傳出大火，100多坪會館中，擺放大量易燃裝潢物品，火勢一發不可收拾，大火燃燒冒出層層黑煙，遠至1公里都看得見，彰化縣消防局據報派出20輛消防車趕往灌救，大火在4點10分受到控制，所幸30多名員工與客人即時逃出，無人傷亡。初步研判疑電線走火引燃，確實起火原因還要進一步釐清。
據吳神父養生會館工作人員表示，下午3點左右發現門口變電箱冒出火花，趕緊拿出滅火器撲滅，不料火勢卻如導電般，火花啪啪啪的直接竄入屋內，根本來不及滅火，整間會館就已經陷入火海，眼看搶救無望，只好趕快呼叫店內員工與客人逃出。
業者林先生表示，2間店面幾乎全部付之一炬，目前無法入內清點損失財產，由於店面是承租，裏頭也有很多木雕藝術品，損失金額應該有上千萬。
彰化縣消防局第二大隊蔡佳洲表示，消防局下午3點38分接獲報案後，陸續派出鄰近10分隊，20部消防救護車、35名消防人員前往搶救，由於火勢一發不可收拾，黑煙遮天蔽地，緊急封閉莒光路雙向打火，火勢於4點09分控制，現場燃燒面積，2層樓店面總共約240坪，現場清點人數皆已逃出，無人員受傷，現場起火原因待火調人員調查中。
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彰化員林「吳神父養生泡腳會館」今日下午發生火警，2間店面陷入火海，消防人員不斷灌水搶救。（記者陳冠備攝）
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彰化員林「吳神父養生泡腳會館」今日下午發生火警，消防人員入內搜索有無人員受困。（記者陳冠備攝）
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彰化員林「吳神父養生泡腳會館」今日下午發生火警，20多名員工們驚險逃出，所幸無人傷亡。（記者陳冠備攝）
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員工指出，因為門口變電箱起火，才引發大火。（記者陳冠備攝）
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「吳神父養生泡腳會館」今日下午發生火警，門口數輛腳踏車也燒到焦黑。（記者陳冠備攝）
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彰化員林「吳神父養生泡腳會館」消防人員頂著濃煙，不斷灌水搶救。（記者陳冠備攝）
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標題：員林養生會館大火 百坪店面付之一炬
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