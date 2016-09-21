機械停車位傳意外 北市7歲男童腿遭夾傷

2016-09-21 17:53

〔記者姚岳宏／台北報導〕今日下午近5時，有民眾向台北市119報案，指位於景興路一棟大樓B3機械停車位，有一名7歲徐姓男童大腿遭機械夾住，消防員趕往現場，經破壞器材將男童救出脫困，男童意識清醒，左腳踝有3公分撕裂傷，目前送往萬芳醫院救治。

據了解，當時男童母親正在停車，一旁男童疑因過於靠近機械停車位，左腳竟然被機械式停車位的滾輪卡住，母親見狀大驚，趕緊打119求助，消防員到場用圓盤切割器鋸斷其中一根鐵支架，讓男童順利脫困。