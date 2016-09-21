桃警強扣應召女證件索賄 檢調聲押3員警

2016-09-21 17:39

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市警局中壢警分局普仁派出所警員李國漢涉嫌從王姓房仲處取得中壢區中原商圈一帶的「一樓一鳳」業者承租的套房，多番上門取締，暗示業者要「懂規矩」，19日與另2名同事前往振興街取締以自由行來台的何姓中國賣淫女拍下裸照，涉嫌扣下何女證件後，透過王男向業者索賄6萬元取回證件，王男昨晚出面到中壢區環中東路麥當勞取款時，被桃園地檢署指揮桃園市調處幹員據報活逮。

檢察官昨晚漏夜發出拘票將李國漢（43歲）拘提到案並搜索派出所，另2名警員洪哲文（21歲）、林郁鈞（22歲）也被帶回訊問，經調查處移送地檢署，檢察官今天下午複訊後聲押李員與王男，洪、林二警也被轉列被告一併聲請羈押。

檢調指出，「受害」的應召站業者透過王杰仁（27歲）在中原商圈承租約10間的套房，專門引入中國賣淫女以自由行方式來台，以「一樓一鳳」方式賣淫，王男因與李國漢熟識，提供訊息給李員前往取締，李於9日前往取締逮捕唐姓中國應召女子帶回，卻透過王男找出林姓應召業者，暗示「生意做這麼大，也不懂做人，以後找我處理就可以了，自己看著辦」！隨後還將何女與林姓業者帶到派出所旁的便利商店教導面對訊問時如何避重就輕回答問題，之後草草問訊放人。

由於業者始終「不上道」，李國漢19日指派洪哲文擔任嫖客上門在振興街同幢樓的另間套房與何姓女子性交易，洪趁何女洗澡時開門讓李、林2警進入，林員還拍下何女裸照、扣下何女證件，事後透過王男向林姓業者要求拿出6萬元贖回證件，林姓業者不堪勒索向檢調舉發，檢調緊急動員人員，昨晚逮捕現身取款的王男，隨後拘提李國漢等人到案。