明星醫師涉詐保 楊敏盛：難以置信

2016-09-21 17:03

［記者陳昀／桃園報導］桃園敏盛綜合醫院副院長李威傑涉嫌與保險黃牛合作，開立不實診斷書以詐領高額理賠金，敏盛醫療體系總裁、國民黨桃園市黨部主委楊敏盛今日表示，他已不在第一線處理院內事務，但李威傑是院內的明星醫師、平時彬彬有禮，傳出此事令人難以置信，但院方會檢討、絕不推辭。

楊敏盛表示，此事全權交給院長王炯琅處理，院方已組成檢討小組，清查內部流程的缺失，但他強調，這絕對是醫師個人行為，院方不會包庇，也不會推辭。

話雖說得重，但楊敏盛仍對李威傑涉及弊端感到惋惜，他說，李威傑是國內胃繞道權威權威，很受醫院器重，也常有國內外醫療團隊前來取經，況且他平時彬彬有禮，發生這樣的事教人難以置信。

楊敏盛強調，院方會儘快清查此事，也不會逃避責任。