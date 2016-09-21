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非法吸金近140億 馬勝主嫌許思為押解回台

2016-09-21  17:02

〔記者謝君臨、陳慰慈／台北報導〕新北地檢署偵辦馬勝金融集團違法吸金案，認定該集團2年吸金近140億元，去年9月依違反銀行法等罪嫌，起訴台灣區總裁張金素等13人；調查局今則派員至馬來西亞，押解外逃通緝主嫌許思為返台，並將許解送新北檢歸案。

調查局表示，許思為是吸金案主嫌，該集團涉及馬來西亞、新加坡、南韓、中港台等跨國多層次傳銷吸金，自102年至104年陸續向民眾吸收資金，總額近140億元，其中許思為個人吸金總額高達2億餘元，涉嫌違反銀行法，該集團將所得不法款項匯往海外人頭帳戶藏匿及朋分花用，受害人數逾3000人。

調查局指出，許嫌於去年6月偵辦期間即潛逃出境，後經新北檢發布通緝，調查局於今年7月間透過國際合作，查知許嫌仍在東南亞各國逃竄，通令駐外人員與駐在國執法機關合作佈網，終於昨日在馬來西亞緝獲許嫌。

起訴指出，102年3月起，該集團成員誆稱，母公司是在那斯達克證券交易市場掛牌的皇家控股，從事全球外匯、黃金交易平台及採礦，以操作外匯高獲利為餌，利用老鼠會、網路宣傳，在全台辦說明餐會，並遠赴峇里島、澳門辦跨國說明派對，誘投資者拿出1000至3萬美金，可月收3％至8％配息，換算年息最高達96％，除固定分紅，會員有業務獎金，18個月就能拿回本金出場。

檢調去年5月發動搜索，在集團成員家中查扣現金7596萬元、珠寶、鑽戒（錶）、名牌包等，及賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車，查扣財產價值逾1億5000萬元，張金素住家客廳還以千元大鈔折成的「鈔票花束」當擺設，展現「好野人」的奢華生活。

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  • 檢調去年5月發動搜索，在集團成員家中查扣現金7596萬元、珠寶、鑽戒（錶）、名牌包等，及賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車，查扣財產價值逾1億5000萬元。（資料照，記者陳慰慈攝）

    檢調去年5月發動搜索，在集團成員家中查扣現金7596萬元、珠寶、鑽戒（錶）、名牌包等，及賓利、瑪莎拉蒂、BMW等名車，查扣財產價值逾1億5000萬元。（資料照，記者陳慰慈攝）

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