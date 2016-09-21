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士林監理站工安意外 油漆工自2樓摔落不治

2016-09-21  16:56

〔記者陳恩惠／台北報導〕交通部公路總局台北市區監理所士林監理站今天上午驚傳一起工安意外！

1名53歲蔣姓油漆工人，上午站在檢驗車道上方鐵皮屋頂粉刷防水油漆，疑似沒站穩，意外踩破採光的塑膠浪板，摔下2層樓約6公尺高的地面，當場跌落第四檢驗車道上，由於頭部著地，失去生命跡象，雖經緊急送醫仍然不治，至於意外發生的原因，仍待士林警方進一步釐清。

台北市消防局119勤務中心今天上午8時53分據報，位於北市承德路5段80號的士林監理站，有工人摔落車道，消防局派出水箱車1部、救護車2部，共8名救災救護人員馳援，在第四檢驗車道發現男子全身覆滿灰色油漆，頭部受到重創，已無呼吸心跳，緊急送往新光醫院急救，仍在上午9時30分宣告不治。

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  • 53歲蔣姓油漆工，今天上午在交通部公路總局台北市區監理所士林監理站進行防水油漆工程時，意外踩破採光罩摔落，送醫不治。（記者陳恩惠翻攝）

    53歲蔣姓油漆工，今天上午在交通部公路總局台北市區監理所士林監理站進行防水油漆工程時，意外踩破採光罩摔落，送醫不治。（記者陳恩惠翻攝）

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