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要不要去中正紀念堂作愛？ 男性騷擾女判拘

2016-09-21  16:56

〔記者王定傳／新北報導〕新北市34歲江姓男子今年6月間因手機掉在飲料店，回去拿手機時，藉機搭訕女店員，除了偷襲摸她左大腿外，竟說「要不要去中正紀念堂作愛？」後來他又在小吃攤盯上另一名女子，突襲摸左大腿，新北地院依違反性騷擾防治法判他拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

本案發生於今年6月28日下午，江男手機掉落在飲料店，晚間7時許返回拿手機時，竟然伸出鹹豬手，突然偷摸女店員左大腿2次，還說：「要不要去中正紀念堂作愛？」因女店員同事察覺怪異，請他離開，江男才離去。

同日晚間7點半，江路過一間小吃店時，竟又伸手摸另一名女子左大腿，女子當場出言喝斥，並報警處理。檢方偵辦時，江男認罪，法官認為他所為顯然有欠缺尊重他人權益，依違反性騷擾防治法判拘30日，可上訴。

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  • 新北市34歲江姓男子今年6月間因手機掉在飲料店，回去拿手機時，藉機搭訕女店員，除了偷襲摸她左大腿外，竟說「要不要去中正紀念堂作愛？」。（資料照，記者王冠仁攝）

    新北市34歲江姓男子今年6月間因手機掉在飲料店，回去拿手機時，藉機搭訕女店員，除了偷襲摸她左大腿外，竟說「要不要去中正紀念堂作愛？」。（資料照，記者王冠仁攝）

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