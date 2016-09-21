誣指鄰居吸毒損名譽 女判賠10萬
2016-09-21 16:45
〔記者王定傳／新北報導〕新北市劉姓女子去年10月間，向廖姓男鄰居的女性友人林女亂說八卦，指廖有吸毒前科，後來又向盧姓鄰居指他吸毒，廖因此向劉女求償10萬元，新北地院法官認為，劉女行為已對廖的名譽受到侵害，判賠10萬元，可上訴。
廖男提訴指出，他根本沒有吸毒，但去年10月間，劉女卻向林女誣指他吸毒被警察抓、有吸毒前科，11月間，劉又向盧男指他吸毒，害他名譽、人格權受損，因此產生憂鬱、失眠等症狀，對方卻無悔意，沒有道歉，求償10萬並刊登道歉啟示。
劉女主張，他是聽到里長說廖男有跟他吸毒的朋友在一起，才出於好意，向林女提醒「小心一點」，且里長談論此事時，盧男剛好在旁邊，她還有提醒盧不要亂傳，她並沒有說廖吸毒。
不過，林女證稱，劉女確實有對她說廖不是好人，昨天晚上吸毒被警察抓，不要跟廖有任何聯絡；盧在偵查時也說，他曾向廖男打招呼，對方沒有聽見，劉就突然說：「別叫他了，他剛吸毒完不會理你。」
法官因此認為，劉女所為對廖的名譽受損，判賠10萬元，至於道歉啟示，因劉女只有向林、盧告知，知道此事的人不多，無須再令劉女登報道歉。
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