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台中太平頭汴坑溪男子溺水 消防人員尋獲送醫搶救

2016-09-21  16:37

〔記者陳建志／台中報導〕又傳戲水溺水！台中一名34歲鄭姓男子，今天下午和廖姓友人前往太平頭汴坑溪北田大橋下的深潭戲水，約3點左右廖男突然發現鄭男不見蹤影，趕緊打電話報案，台中市消防局獲報出動10多人到場搜溺，因該處為橋下深度超過2米深潭，出動潛水人員背著氧氣瓶潛水搜救，約4點22分尋獲鄭男，不過已沒有呼吸心跳，立即進行CPR急救並送醫。

台中市消防局今天下午3點11分接獲報案，指稱頭汴坑溪上游的 太平區北田路北田大橋下深潭有人溺水，立刻出動太平、十九甲等分隊，16名搜救人員到場搜救，潛水人員在深潭中來回搜尋，約4點22分在深約2米的潭底尋獲溺水的鄭中田（34歲），不過已沒有呼吸心跳，目前送國軍台中總醫院搶救中。

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  • 台中一名鄭姓男子，今天下午前往頭汴坑溪北田大橋下戲水，疑似溺水不見蹤影，消防人員獲報到場搜救中。（記者陳建志翻攝）

    台中一名鄭姓男子，今天下午前往頭汴坑溪北田大橋下戲水，疑似溺水不見蹤影，消防人員獲報到場搜救中。（記者陳建志翻攝）

  • 台中鄭姓男子疑似在太平北田大橋下深潭戲水溺水，消防人員正在搜救中。（記者陳建志翻攝）

    台中鄭姓男子疑似在太平北田大橋下深潭戲水溺水，消防人員正在搜救中。（記者陳建志翻攝）

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