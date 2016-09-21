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溫柔女警扮生命線 尋聲救回輕生男

2016-09-21  16:36

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市警四分局春社派出所日前深夜接獲報案，指45歲綽號「阿德」的男子服下大量安眠藥，向家人交待後事後，就逕自騎機車離家說要去自殺，警方調取阿德手機最後發話位置，發現在望高寮附近，但遊客眾多難尋，所幸副所長陳玉梅靈機一動，撥通阿德的手機並持續通話，終於在人海中找到阿德，協助送醫。

警方表示，某晚深夜12點多，接到阿德80歲的老母親報案表示，小兒子剛服用大量安眠藥，並向她交待提款卡密碼等事後，逕自騎機車說要去自殺，現在不知去向，非常擔心他的安危，懇求警方救救她的孩子。巡邏員警立即至阿德家附近來回搜尋，所內警員也在20分鐘內，查出他最後發話位置在望高寮附近。

員警在望高寮夜景公園內發現阿德的機車，但因現場看夜景的民眾眾多，難以找尋符合阿德特徵的男子；陳玉梅直接撥通手機聯絡上阿德，但阿德始終不肯透露所在，陳員不放棄，不斷以溫柔的口吻與阿德保持通話，短短數分鐘內就找到持手機通話的阿德。

警方表示，當時阿德服用的安眠藥藥效已開始發作，整個人站都站不穩，意識糢糊下還堅持要自己騎車回家睡覺，員警見狀，協同救護員將阿德抬上擔架送醫，並聯絡阿德母親到院，讓家屬相當感謝。

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  • 員警協同救護員將「阿德」抬上擔架送醫。（記者何宗翰翻攝）

    員警協同救護員將「阿德」抬上擔架送醫。（記者何宗翰翻攝）

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