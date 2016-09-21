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啃老毒蟲吸毒喚不醒 母痛哭報警

2016-09-21  16:26

〔記者張軒哲／台中報導〕后里區37歲江姓男毒蟲失業在家啃老，在臥室內吸毒吸到忘我，任憑其母呼喊吃晚餐，卻置若罔聞，江母生怕獨子吸毒暴斃，報警求助。警方發現江男神情恍惚，剛吸完安非他命，江母淚流滿面，盼兒子入獄戒毒反省。

后里分駐所巡佐張永昇、警員黃信銘、洪健偉，中秋連假期間接獲61歲江母報案，稱其子疑似在房內吸毒，屢次喚他用晚餐皆無理應。警方敲門後，江男打開房門，見到員警神色慌張、精神恍惚，眼尖員警於臥室窗溝內發現一只小包夾鏈袋，袋內有透明結晶顆粒，為毒品安非他命，江男向警方坦承，是剛在房內吸食安非他命所剩餘的殘渣袋，並主動交付使用的安非他命吸食器，警方遂將江男依毒品罪嫌移送偵辦。

后里警方今日指出，江男是家中獨子，以前當過廚師，因染毒賦閒家中；江母哭著表示，其子有毒品前科，先前已被警方查獲一次，仍不知悔改，傷心之餘仍痛下決心主動向警方舉報，希望兒子能就此戒毒、痛改前非，不枉母親的一片苦心。

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  • 江男吸毒完呆坐床邊，母親報警。（記者張軒哲翻攝）

    江男吸毒完呆坐床邊，母親報警。（記者張軒哲翻攝）

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