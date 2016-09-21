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閃避狗屍撞車能請求國賠嗎？ 法官這樣說....

2016-09-21  16:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕張姓女子去年9月開車於國道三號草屯至芬園路段，為了閃避車道前1隻誤闖高速公路、已被輾斃的小狗屍體，車輛失控撞上護欄，她受傷不輕且車子嚴重損壞，向國道高速公路中區工程處請求國家賠償36萬餘元，不過，台中高分院卻認為，從民眾通報狗屍，到張女出車禍為止，僅短短7分鐘，中工處不可能在7分鐘內馳抵現場排除狗屍，據此駁回張女的國賠案，判決確定不能上訴。

判決書指出，張女去年9月2日上午開車於國道三號內側車道，由北向南行駛時，於217公里處閃避被輾斃的小狗屍體，失控撞上內側護欄，導致雙膝撕裂傷、胸壁挫傷，車輛嚴重損壞，修復費用達36萬餘元，醫療費550元，她提出修車與醫療費共36萬餘元的國家賠償案。

張女說，國道沿途設置攝影機，中工處可監控國道行車安全，野狗誤闖國道時，中工處應立即派員驅離，野狗被撞死後，也應立即移除屍體，中工處卻怠忽職守，未善盡公共設施安全維護，導致她車禍受傷。

台中高分院認為，中工處的人員，例行巡查道路時，如有發現遺掉落物，負有排除掉落物的義務，不過，中工處負責養護的高速公路路段甚長，養護人力有限，不可能24小時監督路段任何角落，也不可能立即排除狗兒被撞死等偶發狀況。

另外，依據警方紀錄，案發當天的上午10時28分，曾接獲民眾通報路上有狗屍，10時35分又接獲張女車禍的通報，間隔僅有7分鐘，中工處雖於接獲狗屍轉報時，就立即派員出勤，卻不可能在短短7分鐘內，就能抵達現場排除狗屍，中工處並無怠忽職守，據此駁回張女國賠案確定。

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