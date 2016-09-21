| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

男蟲恐嚇女網友分手費 懷孕女友探視才知惡行

2016-09-21  16:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕趙姓妙齡女子因失戀上網路聊天室解悶，遇上周姓男蟲，2人初見面後女方要分手，周竟恐嚇強索分手費，得手6千元食髓知味，翌日又要7千元，趙女報警逮人，周的懷孕女友到派出所探視才知道男友惡行，潸然淚下。

21歲趙女18日中午悶悶不樂地走進仁武分局澄觀派出所，述說最近失戀上網聊天，認識了24歲周男，2人日前相約見面，她見周男刺青且話不投機，事後提議分手，沒想到周立即翻臉要分手費，17日已給6千元，翌日旋即又要7000元。

她說，約會當天只是被周騎機車載著到處逛逛，但周卻以把他當交通工具、利用他為理由要分手費，她怕家人遭到不測才交付金錢，沒想到他會食言，擔心成了無底洞。

趙女秀出LINE與周男對話內容，警方赫見「帶兄弟拜訪妳的家人」、「搞死妳」等恐嚇字眼，遂由趙女變更交款地點到仁武區八德西路某超商前，當天下午1時45分周男現身取款被捕，經查他還是毒品通緝犯。

周男應訊時辯稱，是趙女自己要拿錢給他花用，但趙女指證歷歷，警方訊後依恐嚇取財及毒品通緝將他送辦。周嫌女友到派出所探視，啜泣說：「你這麼這麼傻去做這種事。」周的女友私下向員警說已經懷孕，現在不知未來方向，警方也不禁搖頭。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 被害人見周男刺青想分手，被恐嚇強取分手費。（記者洪臣宏翻攝）

    被害人見周男刺青想分手，被恐嚇強取分手費。（記者洪臣宏翻攝）

  • 周姓男蟲（左2）現身取款被捕。（記者洪臣宏翻攝）

    周姓男蟲（左2）現身取款被捕。（記者洪臣宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 分手費 恐嚇 恐嚇罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：男蟲恐嚇女網友分手費 懷孕女友探視才知惡行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.