男蟲恐嚇女網友分手費 懷孕女友探視才知惡行

2016-09-21 16:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕趙姓妙齡女子因失戀上網路聊天室解悶，遇上周姓男蟲，2人初見面後女方要分手，周竟恐嚇強索分手費，得手6千元食髓知味，翌日又要7千元，趙女報警逮人，周的懷孕女友到派出所探視才知道男友惡行，潸然淚下。

21歲趙女18日中午悶悶不樂地走進仁武分局澄觀派出所，述說最近失戀上網聊天，認識了24歲周男，2人日前相約見面，她見周男刺青且話不投機，事後提議分手，沒想到周立即翻臉要分手費，17日已給6千元，翌日旋即又要7000元。

她說，約會當天只是被周騎機車載著到處逛逛，但周卻以把他當交通工具、利用他為理由要分手費，她怕家人遭到不測才交付金錢，沒想到他會食言，擔心成了無底洞。

趙女秀出LINE與周男對話內容，警方赫見「帶兄弟拜訪妳的家人」、「搞死妳」等恐嚇字眼，遂由趙女變更交款地點到仁武區八德西路某超商前，當天下午1時45分周男現身取款被捕，經查他還是毒品通緝犯。

周男應訊時辯稱，是趙女自己要拿錢給他花用，但趙女指證歷歷，警方訊後依恐嚇取財及毒品通緝將他送辦。周嫌女友到派出所探視，啜泣說：「你這麼這麼傻去做這種事。」周的女友私下向員警說已經懷孕，現在不知未來方向，警方也不禁搖頭。

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