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西湖里頂湖公園 獲國家卓越建設獎

地方取名「東方瑞士花園」的西湖里頂湖公園，獲得國家卓越建設獎金質獎。（記者洪瑞琴攝）

2016-09-21  16:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市中西區西湖里頂湖公園，因公園綠意盎然、景色宜人，地方取名「東方瑞士花園」，今年獲市府提報參選2016國家卓越建設獎，一舉拿下金質獎。

中西區湖美社區是近幾年新興高級住區之一，位於西湖里內的頂湖公園，未開發前菜圃林立，雜草叢生，經地方及市府多方努力，於102年編列約6340萬公園用地徵收暨闢建經費，並於103年8月與地方溝通完成規劃設計，11 月工程發包，104年3月公園竣工後同時開放使用，居民期待的城市花園終於實現，並自行取名「東方瑞士花園」。

工務局表示，頂湖公園因環境優美、景色宜人，提報參加國家卓越建設獎的「最佳環境文化類-公共工程與都市空間類」，經評審委員複審現勘，榮獲金質獎最高榮譽。

工務局表示，中西區頂湖公園面積約0.53公頃，位於西湖街北側，臨湖美一街及湖美二街，周圍均為住宅區，是西湖里內重要社區公園，與居民日常生活緊密相連，公園內設施有完善休閒步道、休憩座椅、多層次植栽及景觀照明等，除景色宜人，並多了一處「都市之肺」，可以淨化空氣、涵養水源等多功能綠地，體現宜居的幸福城市。

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