東安國小教學組長林貝絲行動派教學 獲獎特殊優良教師
2016-09-21 16:12
［記者黃美珠／關西報導］上課低頭一定不好嗎？新竹縣東安國小教學組長林貝絲翻轉這觀念。她用平板等行動裝置，透過遊戲軟體執行走動教學，還指導學生自製自錄校內16個景點有聲導覽，並以網路平台促進師生互動作業，讓該校校園E化成效具體可見，她因此獲去年全國國中小行動學習傑出教師獎，今年教師節再獲全縣特殊優良教師獎。
林貝絲的前述創意當然也有該校資訊組教師、替代役等團隊支持互助才得以實現。該校從103學年度送件獲教育部核定推廣行動學習計畫後，行動學習網從電子圖書館、教育部行動學習計畫、edu教育雲，到行動學習成效評量等應有盡有，就連學英文也是「行動派」，最後發展到推出東安16景點有聲導覽，成為該校特色。
迎接萬聖節，林貝絲最近又設計了東安抓寶特攻隊活動，計畫下個月底，全校活動當天將以4節課輪流方式，採分組分區在校園內8個地方依照提示，進行擴增實境類似當紅寶可夢的抓鬼行動。
遊戲規則就是學生必須手持平板，只要掃描到吻合景像後所跳出的螢幕，並必須說出1個中文或英文單字，闖關的學生線上搶答英譯或中譯拼音爭取過關。
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