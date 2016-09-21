| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
 首頁 > 社會

東安國小教學組長林貝絲行動派教學 獲獎特殊優良教師

2016-09-21  16:12

［記者黃美珠／關西報導］上課低頭一定不好嗎？新竹縣東安國小教學組長林貝絲翻轉這觀念。她用平板等行動裝置，透過遊戲軟體執行走動教學，還指導學生自製自錄校內16個景點有聲導覽，並以網路平台促進師生互動作業，讓該校校園E化成效具體可見，她因此獲去年全國國中小行動學習傑出教師獎，今年教師節再獲全縣特殊優良教師獎。

林貝絲的前述創意當然也有該校資訊組教師、替代役等團隊支持互助才得以實現。該校從103學年度送件獲教育部核定推廣行動學習計畫後，行動學習網從電子圖書館、教育部行動學習計畫、edu教育雲，到行動學習成效評量等應有盡有，就連學英文也是「行動派」，最後發展到推出東安16景點有聲導覽，成為該校特色。

迎接萬聖節，林貝絲最近又設計了東安抓寶特攻隊活動，計畫下個月底，全校活動當天將以4節課輪流方式，採分組分區在校園內8個地方依照提示，進行擴增實境類似當紅寶可夢的抓鬼行動。

遊戲規則就是學生必須手持平板，只要掃描到吻合景像後所跳出的螢幕，並必須說出1個中文或英文單字，闖關的學生線上搶答英譯或中譯拼音爭取過關。

廣告
  • 新竹縣東安國小教學組長林貝絲（左）是個「行動派」教學者。（記者黃美珠攝）

    新竹縣東安國小教學組長林貝絲（左）是個「行動派」教學者。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣東安國小教學組長林貝絲（右）指導學生在16個景點有聲導覽。（記者黃美珠攝）

    新竹縣東安國小教學組長林貝絲（右）指導學生在16個景點有聲導覽。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 優良教師
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：東安國小教學組長林貝絲行動派教學 獲獎特殊優良教師


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.