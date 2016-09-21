越區捕魚被抓11次 中國漁船遭重罰240萬

中國籍「浙玉漁11189號」越區捕魚，遭重罰240萬元，船被扣在八斗子漁港。（記者林嘉東翻攝）

2016-09-21 15:56

〔記者林嘉東／基隆報導〕中國籍「浙玉漁11189號」越區捕魚，擾我漁民作業，2 年內遭驅離10次，上月再度越區，被基隆海巡隊等單位，以破壞魚類棲地甚鋸的滾輪式底拖捕魚，重罰船長240萬元；船長乖乖繳交台幣240萬元後，被驅逐出境。

鑑於中國休漁期8月1日中午12時結束，大批中國漁船傾巢而出，海巡署基隆海巡隊、北區機動海巡隊等單位擴大護魚勤務，上個月26日在彭佳嶼東北19.4浬處逮到正在捕撈魚獲的「浙玉漁11189號」。經登檢共查獲500公斤雜魚後，當天便將「浙」船押回八斗子漁港。

海巡署認為，「浙」船2年內累計被驅離多達10次，海洋巡防總局依噸位級距裁罰基準，處最重台幣240萬罰鍰，並沒入漁網、漁具，切割破壞起網設備。梁姓船長坦承越區作業，由妻子匯入240萬元至國庫後，今天被基隆海巡隊驅離出境。

中國籍「浙玉漁11189號」越區捕魚，遭重罰240萬元，船上漁具被我漁政單位沒入。（記者林嘉東翻攝）