騙徒稱「內心煎熬不已」 求輕判 法院不採信
2016-09-21 16:10
〔記者張瑞楨／台中報導〕您相信騙徒「每天做違背良心之事，內心煎熬不已」嗎？廖姓與劉姓年輕人去年加入詐欺集團，約1個月後就被警方破獲，遭台中地院一審判處1年3月徒刑，2人上訴指稱自己沒有前科，因經濟壓力大而誤入歧途，從事詐騙期間良心不安相當煎熬，請求輕判免除坐牢，不過，台中高分院二審認為，2人年輕力壯卻加入詐欺集團，害得別人積蓄全無，不採信「內心煎熬不已」等辯詞，維持各1年3月原判，必須入獄服刑。
判決書指出，2人在去年11月至12月初加入「陳先生」（年籍不詳）為首的詐欺集團，機房設於台中市，打電話到中國行騙，警方於12月底破獲機房逮捕15人，台中地院依詐欺罪判處1年1月至2年4月不等徒刑，其中，廖男與劉男各獲判1年3月徒刑。
2人不服上訴，宣稱自己沒有前科，廖男說，因照顧罹患精神分裂的舅舅，以及患有糖尿病的外婆，需錢而加入詐欺集團，只領1萬5千元薪水，「每天要聽從指示做違背良心之事，內心煎熬不已」，如入監服刑，外婆與舅舅將無人照料。
劉男則說，他自幼由母親單獨扶養長大，母親又逢中年失業，家庭經濟陷入困境，他不慎誤入歧途，但只負責接電話，惡性並不重，希望法官給予緩刑，讓他不用坐牢，可以照顧媽媽。
台中高分院發現，廖男確實無前科，但劉男卻說謊，他在4年前，就因騙取網路遊戲玩家3千多元，判處拘役30日。
至於「內心煎熬不已」與照顧家人等說詞，法官認為，2人年輕力壯，卻不思合法賺錢，明知詐欺違法，也知道政府與警察窮盡心力追查防堵詐騙，大眾傳播媒體更常報導民眾畢生積蓄化為烏有的新聞，2人仍參與詐騙集團，據此駁回上訴，維持原判，可再上訴。
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