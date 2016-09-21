| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
 首頁 > 社會

騙徒稱「內心煎熬不已」 求輕判 法院不採信

2016-09-21  16:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕您相信騙徒「每天做違背良心之事，內心煎熬不已」嗎？廖姓與劉姓年輕人去年加入詐欺集團，約1個月後就被警方破獲，遭台中地院一審判處1年3月徒刑，2人上訴指稱自己沒有前科，因經濟壓力大而誤入歧途，從事詐騙期間良心不安相當煎熬，請求輕判免除坐牢，不過，台中高分院二審認為，2人年輕力壯卻加入詐欺集團，害得別人積蓄全無，不採信「內心煎熬不已」等辯詞，維持各1年3月原判，必須入獄服刑。

判決書指出，2人在去年11月至12月初加入「陳先生」（年籍不詳）為首的詐欺集團，機房設於台中市，打電話到中國行騙，警方於12月底破獲機房逮捕15人，台中地院依詐欺罪判處1年1月至2年4月不等徒刑，其中，廖男與劉男各獲判1年3月徒刑。

2人不服上訴，宣稱自己沒有前科，廖男說，因照顧罹患精神分裂的舅舅，以及患有糖尿病的外婆，需錢而加入詐欺集團，只領1萬5千元薪水，「每天要聽從指示做違背良心之事，內心煎熬不已」，如入監服刑，外婆與舅舅將無人照料。

劉男則說，他自幼由母親單獨扶養長大，母親又逢中年失業，家庭經濟陷入困境，他不慎誤入歧途，但只負責接電話，惡性並不重，希望法官給予緩刑，讓他不用坐牢，可以照顧媽媽。

台中高分院發現，廖男確實無前科，但劉男卻說謊，他在4年前，就因騙取網路遊戲玩家3千多元，判處拘役30日。

至於「內心煎熬不已」與照顧家人等說詞，法官認為，2人年輕力壯，卻不思合法賺錢，明知詐欺違法，也知道政府與警察窮盡心力追查防堵詐騙，大眾傳播媒體更常報導民眾畢生積蓄化為烏有的新聞，2人仍參與詐騙集團，據此駁回上訴，維持原判，可再上訴。

廣告
  • 兩名詐欺集團成員一審遭判刑，上訴時打哀兵牌，稱自己日日行騙內心煎熬，二審法院不採信，仍維持原判。電信詐騙仍層出不窮，此為警方破獲獨門獨棟農舍成為詐騙機房。（資料照，記者楊政郡攝）

    兩名詐欺集團成員一審遭判刑，上訴時打哀兵牌，稱自己日日行騙內心煎熬，二審法院不採信，仍維持原判。電信詐騙仍層出不窮，此為警方破獲獨門獨棟農舍成為詐騙機房。（資料照，記者楊政郡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙集團 電信詐騙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：騙徒稱「內心煎熬不已」 求輕判 法院不採信


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.