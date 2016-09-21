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新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
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男子易服勞役掃地撿到包送警局 失主開心回贈現金

2016-09-21  15:50

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子因易服勞役，上午在龍潭區桃園女子監獄旁掃地時，撿到白色運動提包，內有證件與1萬4000元現金，他送交龍潭警方處理。警方循著證件地址，找到住在新竹縣關西鎮的彭姓失主，失主很高興找回證件，堅持包7000元紅包給陳男。

陳姓男子因交通事故官司，被判處需易服勞役，上午他因此到桃園女子監獄附近掃地，他說，他發現路旁有一個白色運動提包，重量不輕，憂心內有重要物品、失主心急，就趕忙送到龍潭警分局石門派出所。

警方打開提包，發現裡面有小孩用品、彭姓失主證件、晶片鑰匙與1萬4000元現金等，就先依失主的資料查出住家電話，試圖聯絡失主，但電話始終沒人接聽，警方只好派員前往新竹縣關西鎮，碰巧遇到失主返家，對方看到警方上門，一度還嚇了一跳。

彭姓失主跟著警方回到派出所，看到白色提包內的物品全部都在，讓他非常開心，堅持包一半現金的7000元紅包給陳姓男子，失主說，「光是晶片鑰匙要重配，就要花1萬多元，如今陳男幫他撿回所有物品，他真的非常感謝！」

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  • 彭姓失主（中）感謝陳姓男子（左）幫他撿回提包與所有財物。（記者周敏鴻翻攝）

    彭姓失主（中）感謝陳姓男子（左）幫他撿回提包與所有財物。（記者周敏鴻翻攝）

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