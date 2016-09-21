| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
 首頁 > 社會

名醫李威傑詐保案 女友護理師幫收錢

2016-09-21  15:44

〔記者邱俊福／台北報導〕腸胃科權威、也是減肥名醫的李威傑，這次捲入詐保案，檢警單位經查，在北市中心診所擔任其護理師的女友鄒竺君，擔任其白手套角色，每次在醫院附近人煙稀少的地方與診間，向掮客保險黃牛何碧雲收錢，但李威傑全盤否認不法，強調「診斷證明都是依本身專業，沒有虛偽造假」。

檢警單位調查，44歲鄒女，原本是李威傑的好朋友，1年多前，李結束婚姻後，2人為男女朋友，情侶關係，而50歲掮客何女向李接觸後，都由何女居中接洽，李於手術或者住院前會先收錢，事後保戶自領保險金。

而李男在桃園市敏盛綜合醫院的蔡姓女護理師則是擔任協助的角色。

廣告
  • 女護理師鄒竺君（記者邱俊福翻攝自臉書）

    女護理師鄒竺君（記者邱俊福翻攝自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 名醫 李威傑 詐保
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：名醫李威傑詐保案 女友護理師幫收錢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.