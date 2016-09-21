名醫李威傑詐保案 女友護理師幫收錢

2016-09-21 15:44

〔記者邱俊福／台北報導〕腸胃科權威、也是減肥名醫的李威傑，這次捲入詐保案，檢警單位經查，在北市中心診所擔任其護理師的女友鄒竺君，擔任其白手套角色，每次在醫院附近人煙稀少的地方與診間，向掮客保險黃牛何碧雲收錢，但李威傑全盤否認不法，強調「診斷證明都是依本身專業，沒有虛偽造假」。

檢警單位調查，44歲鄒女，原本是李威傑的好朋友，1年多前，李結束婚姻後，2人為男女朋友，情侶關係，而50歲掮客何女向李接觸後，都由何女居中接洽，李於手術或者住院前會先收錢，事後保戶自領保險金。

而李男在桃園市敏盛綜合醫院的蔡姓女護理師則是擔任協助的角色。