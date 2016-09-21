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販毒集團狡兔三窟 宜蘭警方跟監2個月攻堅破獲

2016-09-21  15:42

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭忠孝、壯圍、大福、美城四間派出所，今日搜索已跟監2個月，以廖姓男子為首的販毒集團在宜蘭市的藏匿處，查獲改造手槍一把、大量毒品及電子磅秤，警方隨即將同處一室的廖男、葉男與李女逮捕歸案，且懷疑還有其他共犯，將一干人移送偵查隊擴大偵辦。

警方調查，47歲廖男、37歲李女為男女朋友，與30歲葉姓友人，在宜蘭市租2間房，當做販毒基地，加上廖本身家住在壯圍，所以3人常常活動於宜蘭市與壯圍一代，警方2個月前接獲民眾情資後，展開跟監。

今日上午，警方見時機成熟，忠孝派出所長林世光通知附近的壯圍、大福與美城三間派出所，出動警力，持搜索票，於9點28分攻堅廖男等人在宜蘭市的住處，查獲安非他命105克、海洛英17克、大麻9克、電子磅秤、吸食器等物，並在茶几下查獲改造手槍一把與9發子彈。

林世光指出，這是壯圍鄉近年破獲最大的販毒集團，犯嫌行事相當低調，且行蹤不定，以狡兔三窟的方式輪流藏匿在宜蘭市的住所，警方接獲情資後即展開2個月的蒐證與追蹤，在今日一舉破獲。

廖男等人被逮時供稱，毒品是用來吸食，否認販賣，但警方懷疑，有查獲到電子磅秤，廖男等人販賣毒品的可能性極高，且可能有其他共犯，全案將送偵查隊擴大偵辦。

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  • 警方於住處中查獲大量毒品。（記者林敬倫攝）

    警方於住處中查獲大量毒品。（記者林敬倫攝）

  • 廖男等人擁槍自重。（記者林敬倫攝）

    廖男等人擁槍自重。（記者林敬倫攝）

  • 販毒集團作案用的手機。（記者林敬倫攝）

    販毒集團作案用的手機。（記者林敬倫攝）

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