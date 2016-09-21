毒咖啡濃度也能客製化...藥頭開行動工廠被逮

2016-09-21 15:36

〔記者許國楨／台中報導〕張姓藥頭年紀輕輕卻很有「生意頭腦」，深諳以客為尊的生意法則，視藥腳需求調配摻有安非他命、搖頭丸及K他命成分的毒咖啡濃度，還在隨時可以移動的車內直接分裝入袋後販售，除讓藥腳眼見為憑取信，更藉此降低定點販售遭查緝風險，警方巡邏意外查獲張男得知上情忍不住搖頭：「販毒也能客製化，真是夠了。」

台中市第二分局文正派出所警員曹勝發等員昨天深夜執行防竊勤務，巡邏行經北區進化北路、五常街口時，發現一部未熄火的黑色自小客停放路旁疑似等人，接著只見一名男子左右觀望後，行跡詭異的坐進自小客後座。

警方直覺有異，研判疑似毒品交易情事，立即上前攔查該車，此時剛上車的男子趁隙逃逸，19歲的張姓駕駛及坐副駕駛座的24歲施姓乘客則被突襲的員警驚嚇到，見已無處遁逃只得乖乖配合盤查。

警方驚見車內藏有大量毒品，共查獲大量安非他命紅色錠及粉末、搖頭丸、大麻、K他命及咖啡包裝袋、空膠囊、電子磅秤、透明夾鏈袋、K盤，此外，車內竟備有簡易的攪拌工具，容器內並已有毒咖啡的混合毒品，儼然是一個行動毒品工廠。

張男當場坦承持有這些物品隨即被帶回偵辦，供稱是準備自己分裝毒咖啡包使用，過程中視藥腳需求調配摻有安非他命、搖頭丸及K他命成分的毒咖啡濃度，還在隨時可以移動的車內直接分裝入袋後販售，除讓藥腳眼見為憑取信，更藉此降低定點販售遭查緝風險。

警方則對毒咖啡濃度竟能自由調配還走客製化，感到驚訝不已，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦，並進一步追查上游毒品來源及流向。

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