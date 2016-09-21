想挽回前女友 男子扮蜘蛛人卡遮雨棚

2016-09-21 15:29

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名21歲李姓男子，疑因想挽回與前女友的戀情，今天凌晨3點40分，苦苦守候在前女友桃園市中壢區弘揚路所住的社區大樓外，但前女友不予理會，男子竟異想天開扮起「蜘蛛人」，從隔壁棟的陽台一躍而過，想要進入女友住家，卻卡在6樓的遮雨棚上進退不得，最後消防局出動多名消防隊員協助他順利脫困。

消防局第二大隊華勛消防分隊接獲民眾報案，立即出動雲梯車救援，抵達現場發現李男卡在外牆遮雨棚處的浪板已扭曲變形，狀況岌岌可危，立即以雲梯車升梯救援，過程中李男情緒激動，在警、消好言及耐心勸導下，所幸最後由警消人員利用雲梯車順利將他拖帶下來，人員均安，結束這一場驚魂記。

只是，過程中，大樓鄰居睡夢中驚覺窗戶外有聲響，還以為住家遭小偷，沒想到竟然看到有人趴在遮雨棚上動彈不得，嚇得趕緊向警方報案。