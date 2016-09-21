笨賊闖空門拉肚子 留下一坨屎倉皇逃逸

2016-09-21 15:16

〔記者洪臣宏／高雄報導〕王姓竊嫌闖空門，因腹瀉就地如廁，被害人發現後將他反鎖廁所內，情急的王嫌踹開門逃逸，留下一坨糞便及拖鞋，隔了1個月多他折返原地重施故技，被住戶發現匆忙駕車逃離，這次監視器拍下蹤影，王吃上2條官司。

左營警分局調查，35歲王嫌7月22日下午1時34分，潛入左營區後昌路巷弄防火巷，用活動板手卸下陳姓被害人住家鐵窗，入內翻箱倒櫃，竊得藏在衣櫃內1只市價2萬元的鑲玉K金戒指。

賊星該敗，王嫌突然拉肚子，在陳家上廁所，陳想上廁所時發現門被上鎖，直覺遭入侵遂將廁所外木門閂上，王驚覺被反鎖，連馬桶的水都沒沖，自顧著踹門逃逸，拖鞋也來不及穿。

8月26日下午2時，在後昌路同巷弄的呂姓婦人煮綠豆湯時，聽到防火巷內傳來「蹦」的聲響，查探看到王嫌蹲在住家外放瓦斯桶的櫃子上，正對其他住宅內探頭探腦，大喝：「你是誰?在做什麼?」嚇得王嫌竄逃，呂婦追出看見他駕車逃離，指證的線索成了破案關鍵。

警方根據車號查出王嫌身分，原來他就住在後昌路，才會如此熟悉當地地形，日前將他約談到案。王嫌應訊時坦承潛入陳宅，為了不驚動住戶先將拖鞋脫下，但還沒偷竊就因腹瀉露餡，他說從事汽修，因發生車禍必須賠償對方，才會行竊。警方訊後依竊盜、毀損罪嫌將他函送。

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