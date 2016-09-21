混熟行竊 絕版黑膠唱片、普洱茶磚便宜賣

2016-09-21 15:09

〔記者邱俊福／台北報導〕29歲男子劉冠顯，為行竊新北市永和區一家茶葉行，涉嫌先佯裝賣茶壺跟鄭姓老闆混熟，續趁老闆在今年6月上山採購茶葉期間，伺機破壞該茶葉行紗窗後門入內行竊，偷走絕版黑膠唱片60張、紫砂壺6只、普洱茶磚50片、檜木茶盤1座，北市警大安分局今天宣布偵破。

警方說，陳嫌得逞後，立即變賣贓物，惟因不識貨，全都賣在最低點，50片普洱茶磚市值新臺幣6萬元，賣1萬餘元，檜木茶盤市值1萬5,000元，賣1600元，絕版黑膠唱片更珍貴難以計價，1片200元完售，紫砂壺6只市值9萬元，兜售買家不收，以為不值錢已丟棄路邊。

另陳嫌前還因缺錢花用，打著「為父討債」名義，持「速纖」飲料佯裝汽油罐，向對方要求數千元未果，詢後依竊盜、恐嚇取財罪嫌移送檢方偵辦。