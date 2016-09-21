挾怨報復 賭徒狂call 110裁罰

2016-09-21 15:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕立法院今年5月三讀通過《社會秩序維護法》部分條文修正案，若無故撥打110，經勸阻不聽，列入社維法規範範圍，可處拘留或最重1萬2000元罰鍰；台北市賭徒蘇清輝因曾到新北市板橋農村公園賭博，疑賭輸後不滿，28天內狂扣新北市110報案31次，期間都謊報板橋農村公園聚賭，警方到場沒發現後，蘇嫌仍不聽勸阻報案，警方20日追緝蘇嫌到案，蘇嫌還辯稱他是好意檢舉賭博，警方追問下，他才供出因曾輸錢才挾怨報復，但蘇嫌沒贏到錢，還要吃上違反社會秩序維護法，最重1萬2000元罰款。

新北市海山分局偵查隊調查，43歲蘇姓男子28天狂打31多通「110」專線電話，檢舉農村公園聚賭情事，警方獲報迅速前往，卻都查無所獲，直接派崗現地守望，還是接到報假案的電話，警方分析、過濾，發現檢舉電話都為同一人所打，調閱影鎖定蘇清輝涉有重嫌，20日晚間將他查緝到案。

民進黨立委羅致政等人提出《社會秩序維護法》第85條修正案，據警政署統計，全國101年報案件數569萬通，104年達到620多萬通，其中約半數通報後未派遣警力，多為騷擾或諮詢服務等；立法院5月13日三讀通過《社會秩序維護法》部分條文修正案，往後若是無故撥打警察機關報案專線110，經勸阻不聽者，列入社維法規範範圍，可處拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

警方調查，蘇清輝謊報110時檢舉賭博時，分別在台北市萬華、中山、松山等及新北市蘆洲、三重、新店、永和等多區公共電話方式謊報，來回往返40多公里，以為警察應該不會為了這種檢舉案件，大費周章來查緝他。

蘇嫌被警方查緝到案時，除感到十分訝異，頻向警方道歉。