黑幫兼組車手集團 鬧內鬨就逮
2016-09-21 15:06
〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市警北投分局今天破獲一起黑幫轉型兼營詐騙車手集團，黑幫陳姓「大哥」因懷疑旗下呂姓小弟黑吃黑，不僅強盜呂姓小弟的金飾、手機、逼簽本票，還打劫另一個詐騙集團謝姓車手所出售的多個人頭帳戶；警方除逮捕為首的陳姓四海幫海鷹堂大哥及6名幫眾外，另起出販售的K他命毒咖啡34包，全案依組織犯罪、強盜、毒品及妨害自由等罪送辦。
北投警方調查，無任何前科的25歲陳姓男子，自稱是「四海幫海鷹堂」的大哥，率領旗下幫眾包括陳、高、徐、黃、賴、鍾及呂姓20歲不等的年輕人，平時混跡在北市中山區，經營賭場、槍枝及毒品買賣，去年6月間，見詐騙車手免成本又好賺，只要依著指示去取款，隨便就能騙得幾十至百餘萬元，於是又率手下兼營「詐騙車手集團」，大賺黑心錢。
警方調查，去年9月陳姓男子懷疑旗下的呂姓成員，涉嫌盜領30萬元詐騙款項，陳男為了立威，10月1日凌晨執行幫規，率另6人將呂押走，先後帶到北投及新北市淡水區，以甩棍、安全帽狂毆，又以鐵鎚打得呂某頭破血流，除洗劫他2只金戒、手機外，還逼他簽立30萬元本票抵押，並喝令他籌款交錢，呂無奈逃亡多月，最後向警方自首求救。
警方發現陳嫌等人去年10月間，和竹聯幫地堂組成的詐騙集團，在北市內湖區交易人頭帳戶時，誆稱對方販售的5本帳戶「遭凍結」，對販售帳戶的謝姓車手拳打腳踢後，搶走價值5萬元的帳戶，謝姓車手當日凌晨全身挫傷，趁機躲入警所求救，才倖免被陳嫌押走。
警方專案長期蒐證，見時機成熟，會同刑事局四大隊第二隊、北市刑大偵七、八隊、中正一分局等精英，在北市中山區、士林、北投及新北市淡水區各地，分別將陳姓主嫌及旗下施虐的徐姓等6名幫眾查緝到案，警訊後移送台北地檢署送辦。
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