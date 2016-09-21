未成年「王牌車手」假冒書記官 詐騙老人逾百萬
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣政府警察局宜蘭分局破獲以28歲戴男為首腦在桃園組成的8人詐騙集團，從4月成立以來短短4個月就詐騙超過兩百萬元，車手角色扮演書記官，還偽造有「四大探」之稱的檢察官吳文正印章製作公文，專挑有年邁長者的家庭下手，騙翻台灣南北，足跡遍布高雄、台中和宜蘭。
其中未成年少年16歲司姓男子，與乾哥哥-范男先後加入集團，21歲范男6月時開始擔任車手，在高雄行騙時被捕，集團不死心，再度招募新血找上司男。
司男向警方供稱，每次得手他可分3千元，集團還說自己看起來聰明靈活，一定會好好栽培他，還給他一個綽號「王牌」，司男之後也常常以「王牌車手」自居。
今年7月7日，戴男以簡訊接獲上線中國詐騙集團的通知，簡訊中詳述員山鄉68歲李婦的個人情資和住址，戴男往下交待集團車手幹部28歲陳男，陳男負責開車載著車手司男、負責把風的22歲鄭女和19歲張女，前往李婦家。
司男身高180公分左右，穿上黑西裝假扮成書記官，他到便利商店列印假公文，上面還蓋上有「四大探」之稱的檢察官吳文正的印章，接著打電話給李婦，謊稱李婦的身份證和健保卡被詐騙集團盜用，詐騙民眾2百萬元，因此檢察官要凍結她的帳戶，要求李婦交出存摺和提款卡，並告知密碼。
李婦雖然與兒子和媳婦同住，但是當時兩人都不在家，李婦聽到被盜用，心裡十分緊張，加上司男西裝筆挺，還帶著印有檢察官印章的公文來找她，馬上把東西全部準備好交給司男，還說自己是清白的，不要把她帶走。
司男得手後，集團將李婦帳戶內45萬元全數領出，後來又食髓知味，犯案後4天又馬上聯絡李婦，謊稱當時李婦給的存摺是錯的，要求李婦交出其他本存摺，李婦再度準備好等司男來家裡領取，只是當天媳婦在家，一眼識破司男等人根本就是詐騙集團，馬上報警。
陳男、鄭女和張女接獲對方報警的消息，丟下他們的「王牌車手」司男就落跑，司男雖然因為被丟包馬上落網，但是做筆錄時還堅稱「絕對不能出賣兄弟」，不肯供出其他嫌犯，警方監聽手機，一一將陳男、鄭女、張女逮獲，今天依照刑法詐欺罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。而戴男在8月、范男和張男則在6月時紛紛在高雄落網。
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標題：未成年「王牌車手」假冒書記官 詐騙老人逾百萬
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