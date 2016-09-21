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新竹縣府被駭？9000多人莫名收到測試信
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驚！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮

中和警第一分局。（記者徐聖倫攝）

2016-09-21  14:38

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三重警分局今前往蘆洲區水湳街民宅緝毒，沒想到，竟查到該處就是中和警一分局偵查隊柯姓警員女友的同居住處，還在房間內搜出K他命，目前柯員與同在房間的女友、友人等3人正進行偵訊，警方現正釐清毒品來源。

中和警一分局表示，目前柯員初步否認吸毒、持毒，柯員女友也說毒品為朋友放在他身上，但仍待柯等其驗尿後，才知是否有吸毒知情事，中和警一分局則說一切依法辦理。

據悉，柯員原為中和派出所警員，借調偵查隊代理偵查佐，平時他的表現尚可，個性沉默，這次發生這種事，警方稱會加強宣導，並多加注意各級同仁交友狀況

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