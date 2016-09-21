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照料2兒壓力大 老媽酒後抱2歲娃掐頸

2016-09-21  14:23

〔記者王冠仁／台北報導〕41歲張姓女子平時與林姓男友（42歲）在台北市中華路一處社區大樓同居，兩人交往多年但沒結婚，育有10歲、2歲兩名小男孩。林男是工程小包商，為了養家活口日夜在外辛勤工作，2個兒子都交由張女在家照料。

張女疑因長期在家獨自照顧小孩壓力過大，昨天深夜林男告訴她「有事要出去一下」，張情緒失控，今天凌晨0點左右在家中喝完酒後，抱起2歲兒子的脖子「掐頸」，還錄下影片上傳臉書。她朋友看到轉傳到爆料公社，引來網友罵聲連連。

警方今天早上獲報與志工一起到他們家查訪，當時被掐頸的2歲男童還與張女玩在一起。警方說，2歲男童未成傷，林、張也沒有家暴紀錄，志工查訪他們親友，經評估後認為男孩尚不需安置；警方與志工除一再告誡他們，也將再不定期訪查。

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