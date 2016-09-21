隊員帶小三參觀基地？消防署特搜隊：是朋友家人
2016-09-21 14:34
〔記者歐素美／台中報導〕消防署特搜隊張姓隊員被爆於今年7月25日疑帶小三到空勤總隊清泉崗基地參觀黑鷹直升機，還拍照PO網，宛如李倩蓉阿帕契案翻版。消防署特搜隊長梁國偉今天澄清指出，當天是張姓隊員的黃姓友人夫妻及小孩共4人前往，並無違法犯紀問題，只是疏忽未辦理登記會客，將移送消防署考績委員會處理。
梁國偉表示，7月25日上午10點多，黃女帶著丈夫及2個小孩，還有自製的涼麵到空勤總隊清泉崗基地探視張姓隊員，並非單獨前往，疑因張員夫妻感情生變，才出現選擇性爆料，由於空勤總隊基於宣導作用，開放參觀黑鷹直升機，黃女等拍照PO網並未違法犯紀，只是在清泉崗基地入口有保全人員，依規定應辦理會客登記，但當時並未辦理登記確有疏忽。
空勤總隊主任秘書鄭豐榮表示，目前團體只要申請都可參觀黑鷹直升機，並未違法，但張員友人進入基地未登記會客，確有疏忽，未來將會要求落實會客規定。
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