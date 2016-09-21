未拔車鑰匙遭竊 警漏夜追逮女賊

2016-09-21 14:09

〔記者陳賢義／台東報導〕海端鄉一名糊塗車主，開車出門訪友時，粗心大意未將車鑰匙拔下，遭一名女子將車開走，關山警分局海端分駐所據報，調閱案發地附近數十支監視器，鎖定一名魏姓女子涉重嫌，漏夜追查可疑線索，經多方查訪比對，終於查出魏女下落，魏女到案坦承不諱。