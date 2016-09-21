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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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偷砍龍柏賣不掉 竊嫌嘆「無采工」

2016-09-21  13:47

［記者黃淑莉／雲林報導］有毒品、竊盜前科的曾姓男子，日前利用深夜闖入校園，以電鋸鋸斷2棵龍柏並連夜運走，因龍柏不夠筆直、樹幹空心，放了好幾天都賣不掉，憤而將龍柏焚毀，昨天晚上落網後，被依竊盜罪嫌函送法辦，曾嫌無奈地說，偷樹沒賣到錢還吃上官司「無采工！」

斗南分局接獲斗南高中校方人員報案，指校園內2棵龍柏遭盜，警方調閱附近路口監視器，鎖定一部白色自小客車涉有重嫌，進一步調查該車租用人為曾姓男子，偵查隊副隊長李錫源、小隊長吳明芳等人在曾嫌租屋處附近埋伏多日，昨天晚上發現他的行蹤上前逮捕。

警方在其白色小客車上，找到作案用棉質手套、鋸子及黑色塑膠袋等作案工作，卻沒發現贓物，員警猜測已賣掉，沒想到曾嫌供稱，因龍柏不夠筆直、樹幹空心，遍尋不到買家，他用車載到台南住家附近產業道路焚毀。

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  • 曾姓竊嫌盜伐斗南高中校園內龍柏，卻因找不到買主，竟將龍柏焚毀，已遭斗南警方逮捕。（記者黃淑莉翻攝）

    曾姓竊嫌盜伐斗南高中校園內龍柏，卻因找不到買主，竟將龍柏焚毀，已遭斗南警方逮捕。（記者黃淑莉翻攝）

  • 斗南高中校園內的龍柏遭曾姓嫌犯盜筏。（記者黃淑莉翻攝）

    斗南高中校園內的龍柏遭曾姓嫌犯盜筏。（記者黃淑莉翻攝）

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