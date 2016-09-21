包商好心收留…粗工竟性侵他12歲女兒

2016-09-21 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣一名包商去年8月結束新北市烏來區一處工程，邀請相識10幾年的湯姓粗工回新城鄉家裡暫住，不料湯男某日醉後，竟企圖性侵老闆12歲女兒，所幸包商及時返家才未讓湯男得逞。花蓮地院近日對全案做出判決，判處湯男有期徒刑4年。

根據判決，湯男2015年8月21日上午，趁著酒意到包商女兒所住的2樓，要求使用2樓的浴室洗澡，女童以1樓也有浴室拒絕湯男要求，甚至到廚房拿菜刀試圖撬開房門門鎖，女童拗不過讓對方入內，湯男隨即基於強制性交犯意，拉扯其衣服並猥褻女童胸部、下體，再脫下自己褲子以生殖器磨蹭女童臀部，所幸包商這個時候剛好回家，才讓女兒獲救。

法官審理認為，湯男為逞獸慾，不顧與被害人父親之交情，且明知被害人係未滿14歲之人，猶執意對她為強制性交犯行，造成被害人身心受到嚴重創傷，審酌被告國小肄業之智識程度、從事粗工、沒有家人，且為未遂犯，判處4年有期徒刑。全案還可上訴。