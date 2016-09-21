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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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7旬翁步行回老家累癱 揪甘心！遇警伸援手

2016-09-21  13:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕住在台南南化的鍾姓老翁，日前為了返回旗山老家，但他又不懂怎麼坐車，竟徒步想從南化走到旗山；老翁在大太陽底下走了一半路程，累癱在路邊休息，正巧巡邏員警經過查覺，主動開車載鍾翁回家，讓他感謝不已。

警方指出，旗山警分局內門分駐所副所長張憲義與警員曾榮宗18日執行巡邏勤務，行經內門區台三線392公里處時，發現一名老翁赤腳揹著行李帶獨自徒步走在馬路上，當時剛好是正午大太陽，老翁揮汗步行、表情吃力地樣子讓員警覺得奇怪，於是主動趨前詢問老翁，要去哪裡？

鍾姓老翁向員警表示，他平時住在台南南化，但因為不知道要如何轉乘公車回到旗山區，再加上自己一人獨居沒有家人可以來搭載，只好自行步行返家。

鍾翁從早上8點多開始走路，走了5個多小時才走到內門區，距離旗山市區至少還有20公里，員警看老翁滿身汗、精神疲憊的樣子而感到不捨，主動向鍾姓老翁提議，可以搭載老翁返回旗山的住家。鍾姓老翁一聽，開心的不得了，對於警方的主動協助頻頻道謝，感激不已。

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  • 鍾姓老翁從走從台南走到旗山累癱，幸警即時伸出援手載他返家。（記者黃佳琳翻攝）

    鍾姓老翁從走從台南走到旗山累癱，幸警即時伸出援手載他返家。（記者黃佳琳翻攝）

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