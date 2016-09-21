男追殺情敵6刀一路追到急診室 殺人未遂判6年
2016-09-21 13:22
〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華區22歲男子陳威綸，不滿同齡的漆姓女友提分手，並與郭姓男子走得很近，今年4月陳男至漆女家外堵她要求談判，郭男聞訊搭計程車趕來救美，陳男持西瓜刀連砍郭男頭、頸、背部6刀，郭男與漆女搭小黃急赴和平醫院，陳男飛車一路追逐至急診室門口，郭男衝進急診室，陳男繼續追逐漆女搭的小黃直到警局才悻悻然離去。
台北地院依殺人未遂罪，判陳男6年有期徒刑；另依強制未遂、恐嚇危害安全2罪，判10個月可易科罰金30萬元之刑。可上訴。
判決指出，郭男趕到漆女住處外，陳威綸突然現身抓住漆女的手，郭男大喊「放開她！」陳男凶性大發，拿出衣袖裡夾藏的西瓜刀追砍郭男，郭男雖以隨身的折疊瑞士刀防禦，仍被砍了6刀，負傷與漆女鑽進載他來的小黃逃離，陳男開車緊隨其後，沿途不斷試圖超車攔停。
到了醫院，郭男衝進急診室，陳威綸持刀喝令還在車上的漆女下車跟他走，漆女不敢下車，小黃運將趁陳男不留神，猛催油門駛離醫院，直奔萬華警分局門口，仍持續飛車追逐的陳男才放棄追逐，躲藏一天後，隔天投案認罪，宣稱凶刀已丟進南港路旁的大水溝。
判決指出，陳威綸拒絕被害人郭男提出的30萬元和解條件，而漆女則表明堅持不願和解，不敢再見到他。法院認定陳男揮刀時有殺人犯意，重判6年。
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