航特部少校監守自盜266萬公款 自首還錢判兩年半

2016-09-21 13:12

〔記者楊國文／台北報導〕陸軍航空特戰指揮部陳俊呈少校，被控承辦指揮部所屬兩棲偵察營海上勤務加給作業之便，從中騙取266萬餘元公款買車、付卡費與支用配偶越南家人生活，但被上級查帳發現，陳男見東窗事發才自首，繳回犯罪所得，但請求輕判2年以下徒刑並給予緩刑，最高法院認定陳男貪污犯行影響國人對政府、國軍信賴，但考量他犯後態度良好，仍輕判他2年半徒刑、褫奪公權2年定讞。

判決指出，陳俊呈是國防管理學院會計系，前年10月任職台南歸仁區陸軍航空特戰指揮部主計組少校會計審計官時，因有繳納車貸、卡債等需求，竟藉承辦航特部兩棲偵察營所屬4個連隊當月份海上勤務加給發放機會，騙取266萬餘元公款，其中，陳男竟請所屬各連隊預財士將相關款項匯至某台南財務組女軍官的帳戶，實則是提供自己越南籍妻子帳戶收款，相當大膽。

陳男詐得266萬餘元公款後，用於繳納信用貸款、購買新車、車貸、卡費和匯款到配偶越南家人生活花光光。去年2月，航特部主計組黃姓上校組長到偵察營例行查帳，驚覺大筆公款竟匯到私人帳戶，細問4個連隊的預財士，都說依照陳男指示，全案曝光後，陳男才認罪，並由黃男陪同到台南憲兵隊自首，並在偵查中將犯罪所得繳還航特部，經移送台南地檢署將陳男起訴。