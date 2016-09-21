少年生存遊戲店買瓦斯槍 連搶3加油站

林嫌高舉瓦斯鎮暴槍威嚇加油站員工。（記者邱芷柔翻攝）

2016-09-21 13:04

〔記者邱芷柔／屏東報導〕綽號「1元」的18歲林姓少年，因為沈迷夜生活，長時間泡在KTV、酒吧，生活入不敷出，竟然到生存遊戲店購買瓦斯鎮暴槍，夥同19歲的陳姓友人，在高屏地區連搶了3間加油站，兩嫌犯案前還預先竊取車牌掛在犯案車輛上，讓警方查緝困難，潮州分局偵查隊經過1個月追查，掌握嫌犯行蹤後持搜索票逮回2嫌，今天上午依強盜與詐欺罪嫌移送。

監視器畫面清楚拍下藍色休旅車，開進加油站後等候加油站人員上前，1名手持鎮暴槍的男子，從副駕駛座下車後高舉槍枝恐嚇加油站人員，加油站人員趕緊從腰包中掏出鈔票，男子得逞後立即揚長而去。

今年8月10日生日的林嫌，剛滿18歲生日，就在8月16日搶加油站，為了躲避警方追緝，林嫌犯案前還先在高雄市鳳山區偷了3部車的車牌，將偷來的車牌掛在自己的休旅車後，夥同陳姓友人商議搶劫事宜，沒想到陳姓友人拒絕幫忙，林嫌情急之下還拿出鎮暴槍威脅陳姓友人開車，兩人於是到小北百貨購買口罩後，到屏東行搶。

警方調查，上個月16日凌晨，兩嫌從高雄開車經88快速道路下竹田系統交流道，先在潮州的Smile加油站搶了2千多元後，再到內埔鄉的百達加油站搶約7千多元，最後開車到內埔一陽加油站加了「霸王油」後才罷手。

「就沒有錢花啊！」警方表示，經過沿線調閱監視器後鎖定犯嫌後，連日追查2嫌住所與行蹤，林嫌多在夜晚出沒，喜歡與大群朋友泡在KTV與酒吧，昨天下午警方順利逮捕兩嫌後，林嫌向警方坦誠因為缺錢花用才會行搶，警方也從林嫌友人住處搜出犯案用的瓦斯鎮暴槍，訊後依法將林、陳兩嫌移送。

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