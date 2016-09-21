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警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
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誆候選人能遷戶百人投票 女詐20萬判刑4月

2016-09-21  13:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕103年間參選彰化縣議員的楊經國，疑誤信張姓女網友能拉到旅高選民投票，需遷戶口和返鄉投票車馬費，以及代墊的紅白包、吃飯唱歌花費，共20萬7千元，楊仍落選察覺受騙，高雄地院今審結判張女4個月徒刑，可易科罰金，並追徵被詐的金錢，仍可上訴。

被告否認詐欺，反指該筆錢是她借給楊男，當時未立本票或借據，也沒計算利息，這些錢都是她存放在家裡的現金；但法官查出她當時經濟不佳，不僅有11萬元卡債，每月還揹2萬元房貸，質疑不約定利息無償借人，故不採信被告辯詞。

判決指出，楊男於103年參選彰化縣議員時，被告用交友軟體，以帳號「小辣椒。皮蛋妹MOMO」與其連繫，問「需要轉幾個流動戶口回去，你要講嘿」，佯稱可將他人戶籍遷回彰化縣芬園鄉或花壇鄉，還稱「我要把她們分成7戶」遷入，要求付招待費、車馬費18萬元，以及代墊的紅白包2萬7千元。

楊男急需尋求票數當選，不疑有他，匯款給張女指定的帳戶，最後仍告落選，他查證戶政機關，發現被告連1個也沒遷入，認為受騙上當，怒告張女涉嫌詐欺，高市警局林園分局受理偵辦並起訴。

被告否認詐欺取財，辯稱20萬7千元是借貸關係，後來交友軟體曾遭人盜用，承審法官並不採信，依詐欺罪將她判刑4個月。

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  • 女子向參選彰化縣議員的候選人，能遷戶百人返鄉投票，涉詐候選人20餘萬元，被法官判刑4個月。（資料照）

    女子向參選彰化縣議員的候選人，能遷戶百人返鄉投票，涉詐候選人20餘萬元，被法官判刑4個月。（資料照）

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