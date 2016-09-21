禮券買賣成詐騙？ 童裝女老闆挨告詐欺
2016-09-21 12:59
被害人公布徐女照片，提醒其他人不要再受騙。（記者李忠憲攝）
〔記者李忠憲／台中報導〕豐原區一家童裝店徐姓女老闆疑似利用客戶對她的信任，去年開始透過臉書社團及LINE群組，揪團販售百貨公司、量販超市及超商各種禮券，因有平均85折的優惠，甚至有低到7折，讓不少想要節省家計的婦女趨之若鶩，掏錢或找來親友一起團購。徐女過世前夫的葛姓同事更拿出200萬元，投資徐女的禮券事業。
今年初，徐女開始延遲交貨，並向姊妹淘哭訴說，自己一人帶2個小孩，非常辛苦，最近因為上游廠商延遲，才發生周轉不靈狀況。好友們得知不捨，即使自己的禮券都還沒拿到，還掏錢借她周轉，但有去無回。
眾人互相聯繫後才發現，徐女在桃園開的童裝店客戶也有人因此受害，粗估受害人數上百人，受害金額高達4000多萬元，徐女卻將豐原的店面關閉，電話也成空號，只有在LINE上偶爾回應。其中數名被害人今年5月分別提告徐女詐欺，由豐原警分局受理，並傳徐女到案說明，後依詐欺罪嫌函送台中地檢署偵辦。
被害人表示，上週有找徐女召開協調會，要求徐女退款解決，徐女雖有出席，並稱自己有意願還錢，但自己向地下錢莊借款，暫時沒有錢可以還。被害人要求她講出上游廠商是誰，他卻仍避口不談，會中就自行離席，令人傻眼。
10多名被害人今天上午在豐原，透過市議員謝志忠召開記者會，除呼籲徐女出來面對，也希望其他民眾別再受徐女欺騙。
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