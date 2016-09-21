在看守所內吞洗碗精自傷 北投砍警嫌盼停押

2016-09-21 12:54

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北市詹姓男子今年3月間在北捷新北投站內，用牛排刀狂砍捷運警察黃豐富10多刀致重傷，今他出庭時仍強調願工作賺錢賠償對方，但指對方求償109萬太高，他只能分期賠償30萬元；另台北看守所告知士林地院，詹男日前在所內喝洗碗精自傷，對此詹男回應：「裡面這麼黑暗，不如一了百了！」

今天開庭時，法官詢問詹男在看守所內是否有服用精神科藥物，詹男卻回答自己感染疥瘡，有使用皮膚藥物，後來又強調自己可以不用吃藥，當初是因為跟家人吵架，一時情緒失控，才會鑄下大錯。

詹男並表示，未來願當清潔工賺錢賠償被害人，但對方提出的109萬元實在太高，他有案底也不好找工作，只能分2年或2年半來分期賠償30萬元；同時他也透過律師呈上2份悔過信給法官，盼能轉交給被害人。

法官另問，為何詹男要在看守所內吞服洗碗精自傷，詹男回答，因為他跟其他受刑人發生衝突，忍無可忍下打了對方3到6拳，看守所只用片面的錄影畫面跟自白書，就把他關進違規房，他心想「這麼黑暗不如一了百了」，才喝下家人幫他送去的洗碗精，後來吐了3、4次，連胃黏膜都吐出來，食道也因此灼傷，「關到有點不相信人性了。」

法官另根據聯合醫院病歷紀錄，詢問詹男是否曾持刀恐嚇他人，詹男回答，那是他在就讀高中時，因唸書情緒不佳而決定回家自學，家人勸說他回學校，他因而破口大罵母親，但沒有到威脅的程度。

詹男並說，他覺得吃藥只是治標不治本，應該要在家人關心、朋友鼓勵下一起面對，吃藥不是唯一解決的辦法，過去可以傾訴心事的朋友因為「工時太長」，無法多聊，也不想讓年事已高的父母擔心，才會讓情緒都悶在心裡。

由於詹男羈押時效將在下月11日屆滿，其辯護律師今再次向法官表示，希望能以具保停押或責付等方式取代羈押，檢察官則表示羈押原因仍存在，希望延押，法官諭知將擇日裁定，全案訂下月17日再開，將傳被害人黃男出庭。

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