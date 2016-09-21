荒唐老媽酒後失控 掐小孩脖子嗆「去告我吧」

2016-09-21 12:53

〔記者王冠仁／台北報導〕一名張姓女子今天凌晨3點多，在自己的臉書上張貼一段19秒的影片，影片內容為她抱著自己的小孩，卻伸手掐住小孩脖子，小孩隨即哇哇大哭。張女更荒唐地寫說「去告我吧！」

這段影片被網友發現後轉載到爆料公社，有網友發現，張女就住在台北市萬華區中華路二段某社區大樓，立即報警。

警方初步了解，影片中的小孩是張女與同居人所生，張女疑因昨天深夜喝酒後情緒不穩，才出現掐小孩脖子的脫序行為。警方目前已聯絡社會局志工前往張女住處了解，並評估是否需要將小孩安置。

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