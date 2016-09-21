2名醫涉詐保案 1女保戶最高詐領近300萬元

桃園敏盛綜合醫院副院長兼台北中心診所醫師李威傑。（資料照，圖擷取自敏盛醫院官網）

2016-09-21 12:37

〔記者邱俊福／台北報導〕桃園市「敏盛」綜合醫院外科醫生、副院長兼台北中心診所醫師的李威傑與高雄市知名「林克臻」婦產科診所院長林克臻，涉及的詐保案，檢警清查發現，涉案的保戶中，詐領最多的是1名余姓女子，分別投保5家保險公司，向2名醫分別執行自願性減肥手術、剖腹產，卻由醫師開立胃潰瘍與前置胎盤等手術，詐領保險金共高達近300萬元。

警方是去年7月間，接獲財團法人保險犯罪防制中心提供情資，從保戶跨區診斷、找同醫師、住院原因相同等特徵，鎖定這些保戶追查，發現這些保戶都是投保高額的醫療險與手術險，經過2年後，開始向該2醫師遂行詐領保險金等不法行徑。

目前檢警單位清查約有60名保戶，先逮捕14名保戶偵查，其餘保戶以及其餘可能涉案的保險業務員則將列為下一波偵查對象，擴大偵辦中。