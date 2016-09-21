名醫勾結保險黃牛 開立不實診斷書詐保金

2016-09-21 12:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市敏盛醫院副院長李威傑，是國內減肥名醫，驚傳與高雄市婦產科名醫林克臻，掛勾保險黃牛，收取高額費用後開立假診斷書，讓病患詐領保險金，涉案的李威傑、林克臻今天上午被警方移送桃園地檢署偵訊中。檢警透露，李與保險黃牛接觸採「按件論酬」，每件收取數十萬元費用，白手套就是他的「小三」、44歲的前女護理師鄒竺君，各保險公司至少共被詐領4,666萬餘元保金。

檢警指出，61歲的李威傑目前是桃園敏盛醫院副院長、台北中心診所醫師，已婚的他與曾任職中心診所與敏盛醫院護理師的鄒竺君，過從甚密，更將9筆房地產登記在她名下。

檢警調查，李自99年起與50歲的保險黃牛何碧雲合作，由何女覓得投保多家保險公司醫療險，且契約均已超過2年解除權時效的病患，包括游姓、張姓、廖姓、李姓與3名陳姓病患等多人，先前往兩家醫院向李求診，但這些病患中多人根本沒有病徵，或僅需實施無須住院的減肥手術、胃鏡與大腸鏡檢查。

看診後由何碧雲找上鄒竺君，告知病患希望登載在診斷書上的手術名稱、住院日期等需求，論件將數十萬元以匯款或現款付給鄒女，鄒竺君得款後轉知李威傑開出相應配合的「胃亞全切除、必要性住院、胃潰瘍、大腸息肉、橫隔膜疝氣」等診斷證明書，由病患持向保險公司詐領保險費，粗估詐得的保金至少有4,666萬餘元。

另方面，何碧雲另與袁若榛（女，45歲）與在高雄開設林克臻婦產科診所的林克臻勾結，安排多位住在新北市的蔡姓、余姓、陳姓等病患前往高雄看診，由醫師收取每件數萬元至數十萬元報酬後，開出假診斷書，讓病患詐領保金，粗估詐得1,326萬餘元。

檢警收網後，檢察官已經向法院聲請扣押李威傑名下2帳戶存款、鄒女名下9筆房地產，以及林克臻名下的13筆房地產，還有何女名下的13筆房地產。