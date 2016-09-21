可惡！男酒後隨機毆翁致半身癱瘓 重判

2016-09-21 12:26

〔記者楊國文／台北報導〕台北市廖姓男子因為酒後心情不好，看到中風的許姓老翁獨自等公車時，竟揮拳毆打老翁頭、臉部，老翁倒地後，廖仍不罷休，又連續腳踹老翁頭、臉部，致血流滿面，將許翁打成半身癱瘓，高等法院認為廖男犯行造成許翁和家庭的悲劇，損害重大，今重判他5年6月徒刑。

廖姓男子有毒品前科，以人造石工人為業，前年11月13日凌晨5點20分，酒後經過台北市重慶北路3段時，發現許姓老翁獨自坐在椅子上等公車，他因心情不好，竟將氣出在已經許翁身上，先上前揮拳毆打許翁頭部等處，見他不支倒地後，又連續以腳重踹其頭部、臉部。

此時，公車站旁排班的2位計程車司機看見後，均上前制止，廖男見狀才罷手離去，許翁被送醫急救，原本就有腦中風病情的許翁，經過廖男重毆受傷後，病情加重變成右半身完全癱瘓，腦部出血、臉部骨折。警方循線逮捕廖男，檢方依重傷害罪將他起訴。

台北地院審理後，重判廖男6年2月，上訴高等法院審理時，廖男辯稱喝了酒，當時神智模糊，動手毆打許翁時已失去辨識能力。

但高院認為，廖男毆打許翁後20分鐘，還到附近的便利商店，向店員表示要叫車，應對進退沒有問題，因此認定廖男犯案時具有辨識能力，考量廖男承諾賠償許翁500萬元，因此今改判他5年6月，仍可上訴。