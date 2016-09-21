| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
 首頁 > 社會

名醫捲入詐保案 減肥手術竟診斷為「胃潰瘍」

2016-09-21  12:19

〔記者邱俊福／台北報導〕桃園市敏盛綜合醫院外科醫生、副院長兼台北中心診所醫師的李威傑，為減肥名醫，這次捲入詐保案，將自費「減肥手術」虛偽診斷為「胃潰瘍、橫膈膜疝氣」，讓病患詐領醫療保險金以及健保費，檢警單位昨天前往敏盛綜合醫院請他配合到案說明，李威傑則以「病患多，很忙」，警等候開完刀後，才到案偵訊。

而林威傑在敏盛綜合醫院與台北中心診所的鄒姓、蔡姓2女護理師，也因協助犯案被逮，目前全案他跟高雄市知名「林克臻」婦產科診所院長林克臻涉案，居中合作的何姓女仲介與女保險業務員皆承認涉案。

檢警單位清查涉案人數約60多人，受害壽險公司約10家，目前初步清查出34件詐領案，牽涉醫療理賠保險金至少6000萬元，逮捕保戶14人，將有下一波約談行動。

廣告
  • 知名醫師李威傑捲入詐保案。（翻攝自敏盛醫院官網）

    知名醫師李威傑捲入詐保案。（翻攝自敏盛醫院官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 敏盛醫院 李威傑 詐保
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：名醫捲入詐保案 減肥手術竟診斷為「胃潰瘍」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月21日‧星期三‧丙申年八月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.