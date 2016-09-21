名醫捲入詐保案 減肥手術竟診斷為「胃潰瘍」

2016-09-21 12:19

〔記者邱俊福／台北報導〕桃園市敏盛綜合醫院外科醫生、副院長兼台北中心診所醫師的李威傑，為減肥名醫，這次捲入詐保案，將自費「減肥手術」虛偽診斷為「胃潰瘍、橫膈膜疝氣」，讓病患詐領醫療保險金以及健保費，檢警單位昨天前往敏盛綜合醫院請他配合到案說明，李威傑則以「病患多，很忙」，警等候開完刀後，才到案偵訊。

而林威傑在敏盛綜合醫院與台北中心診所的鄒姓、蔡姓2女護理師，也因協助犯案被逮，目前全案他跟高雄市知名「林克臻」婦產科診所院長林克臻涉案，居中合作的何姓女仲介與女保險業務員皆承認涉案。

檢警單位清查涉案人數約60多人，受害壽險公司約10家，目前初步清查出34件詐領案，牽涉醫療理賠保險金至少6000萬元，逮捕保戶14人，將有下一波約談行動。