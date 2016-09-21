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快訊
警紀渙散！中和警一分局刑警疑藏K他命被逮
 首頁 > 社會

免費提供K他命開慶生趴 果真找死！

2016-09-21  12:20

［記者楊政郡／台中報導］去年年11月某日鍾博丞邀約一群朋友4、5人到太原路與中清路口某汽車旅館開慶生「轟趴」，找來戴姓傳播妹經紀人即毒販，帶來K他命數包，供大夥免費同樂，但戴某一時太high，吸食過量中毒，口吐白沫，緊急送醫後死亡，警方因而查知該慶生毒趴，依違反藥事法無償轉讓毒品罪起訴鍾嫌，戴某已死亡不起訴。

起訴書指出，有毒品前科的30歲鍾博丞為了慶生，去年11月2日凌晨2時許到太原路某汽車旅館，找來綽號阿芳、石頭等數人來同歡，還請從事販毒也是傳播妹經紀人的戴嫌，提供數包K他命，過程陸續邀集旗下傳播妹過來同歡，他沒有的把K他命摩成粉末狀，摻入香煙吸食，有的直接吸入鼻孔，還有摻入K他命的咖啡包，沖泡飲用，戴、鍾2人就無償提供給到場的傳播妹使用。

整夜狂歡，體力透支，同日上午11時許，戴某身體出現異狀，口吐白沬，意識不清，大家趕緊將他送醫，但已經因毒品中毒回天乏術，警方到場查獲上述毒趴，現場查扣4包K他命，還有8包摻有K他命的咖啡包。

檢察官依無償轉讓毒品罪，起訴鍾博丞，戴某已死亡不起訴處分。

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  • 警方查扣毒品。示意圖與文無關。（資料照）

    警方查扣毒品。示意圖與文無關。（資料照）

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